Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi

6 saat önce

Meşrubatçılar Derneği (MEDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burcu Coşkun seçildi.

Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi, System.String[]

Meşrubatçılar Derneği (MEDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burcu Coşkun seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de meşrubat sanayisinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması amacıyla Türkiye'nin önde gelen meşrubat firmaları tarafından 1994 yılında kurulan Meşrubatçılar Derneği'nin, yeni yönetimi belli oldu.

Derneğin olağan genel kurulu sonucunda yapılan oylama ile MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Burcu Coşkun seçildi. Coşkun, 2 yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek. MEDER'in, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'na (TGDF) üyeliği bulunuyor.

MEDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Burcu Coşkun (Coca-Cola İçecek), Servet Yıldırım (Coca-Cola İçecek), Sinan Cem Şahin (Coca-Cola Türkiye), Müge Özmerci (Coca-Cola Türkiye), Esra İren (PepsiCo), Burak Mercimek (PepsiCo), Cem Yıldız (RedBull), Tuğba Şimşek (Uludağ İçecek), İnci Elçim (DyDo Drinco)."

Burcu Coşkun hakkında

Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Burcu Coşkun, Coca-Cola İçecek'in faaliyet gösterdiği 10 ülkede kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik süreçlerini yönetiyor.

Coşkun, aynı zamanda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı'nda (ÇEVKO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda farklı İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Burcu Coşkun, Boğaziçi Üniversitesi'nden Avrupa Çalışmaları ve European University College Brussels'dan İşletme yüksek lisans derecelerine sahip.

Burcu Coşkun, Coca Cola, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]