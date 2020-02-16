Mesrur Barzani'den DEAŞ'ın yeniden örgütlendiği uyarısı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın lider kadrosundan büyük kayıplar vermesine rağmen yeniden örgütlenebildiği, Irak ve Suriye'de yaklaşık 20 bin militanının bulunduğu uyarısı yaptı.

Barzani, ABD merkezli Atlantic Dergisine terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden örgütlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEAŞ'ın, Aralık 2017 itibarıyla Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerin çoğunu kaybettiğini hatırlatan Barzani, "Lider kadrosunun ve üst düzey militanlarının çoğunu kaybetti ancak daha çok tecrübe kazanıp etrafında adam topladı. Bu yüzden (DEAŞ) hafife alınmamalı." ifadesini kullandı.

Örgütün, Irak'ta son bir ayda güvenlik güçleri ve sivillere yönelik yaklaşık 60 saldırı gerçekleştirdiğinin altını çizen Barzani, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de 20 bine yakın militanı olduğunu kaydetti.

Bu kadar mücadele ve hezimete rağmen DEAŞ'ın yeniden toparlanabilmesinin temel sebebini, örgütü ortaya çıkaran faktörlerin varlığına bağlayan Barzani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye kaos içinde kalmaya devam ediyor. Irak'ta, yaklaşık 20 yıldır yolsuzluk, kötü idare, mezhepçilik ve zayıf ekonomiye çare bulunamadı. DEAŞ'ın elinde tuttuğu ve güçlü kaleleri olarak bilinen Sünni bölgeler ise halen büyük yıkım içinde."

IKBY Başbakanı, insanlar işsiz, ümitsiz, güvenlikten ve siyasi istikrardan yoksun oldukça; terör örgütünün, bölge halkını her zaman kolaylıkla manipüle edeceğini belirtti.

Barzani, "Faktörler geçerliliğini koruduğu müddetçe, DEAŞ veya DEAŞ benzeri bir şey var olacaktır." ifadesini kullandı.