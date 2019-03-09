Son Dakika Haberleri: Meşrutiyet Mahallesi Ziyareti ve Bisiklet Etkinliği

Meşrutiyet Mahallesi Ziyareti ve Bisiklet Etkinliği

40 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Meşrutiyet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Meşrutiyet Mahallesi Ziyareti ve Bisiklet Etkinliği, System.String[]

Ardından da Şişli'nin trafik sorununa dikkat çekmek için eşiyle bisiklete bindi.

Seçim çalışmaları boyunca sokak sokak gezen, Şişli'nin nabzını tutan Keskin, esnaf ve halkla bir araya geldi. Gezi sırasında bir esnaf başkan adaylarının seçimden seçime uğramasından şikâyet etti. Keskin bu serzenişe "Gece gündüz Şişli'de yaşayan 40 yıllık Şişlili olarak bana ulaşma sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Sürekli alanda olacağım, Şişli'nin dertlerini beraber çözeceğiz." sözleriyle yanıt verdi.

CHP'li Keskin, Şişli'nin trafik sorununa dikkat çekmek için bisiklete bindi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Şişli'deki trafik ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eşi Hülya Keskin ile birlikte Şişli Camii'nden Cevahir AVM önüne kadar bisiklet sürdü.

Burada bir açıklama yapan Keskin, " Avrupa'da bakanlık, başbakanlık düzeyinde yetkililer bile bisikletle işe gidip geliyor. Bu Türkiye'de neden olmasın? Seçimi kazandıktan sonra yaya olarak veya çevre dostu araçlarla işe gidip geleceğim. Şişli'de bisikletlilerin hayatını kolaylaştıracak projelere imza atacağız" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisini çeken etkinlikte birçok kişi Keskin'le birlikte fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

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