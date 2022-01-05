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MESS, 140 bin metal işçisi için yeni zam teklifini sendikalara sundu Açıklaması - Son Dakika

MESS, 140 bin metal işçisi için yeni zam teklifini sendikalara sundu Açıklaması

05.01.2022 17:52
MESS, 140 bin metal işçisi için yeni zam teklifini sendikalara sundu Açıklaması

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 140 bin metal işçisini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni zam teklifini sendikalara sundu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 140 bin metal işçisini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni zam teklifini sendikalara sundu.

MESS'ten yapılan yazılı açıklamada, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini ikinci kez revize ettik. Yeni teklifimizi bugün çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ilettik. MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik. Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül- Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz."

Açıklamada buna rağmen kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğinin ve sosyal medyadan bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığının görüldüğü bildirildi.

MESS'in süreci çok hassas yürüttüğü, tüm çalışanları ve işverenleri düşünerek ortak bir zeminde buluşmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Rekabet ortamı içerisinde istihdamı korurken, herkes için sürdürülebilir refah sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu amaçla, her zaman olduğu gibi çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi muhatabımız üç sendika ile masa başında uzlaşıyla imzalamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

"MESS işçisi her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecek"

Açıklamada, çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması bakımından grup toplu iş sözleşmesi süreçlerinin hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları, gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan tamamlayıcı sağlık sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan MESS Yarınım Burs Programı, aileleriyle ücretsiz tatil yapma imkanı sağlayan Ortak Eğitim Programı, çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan Yönümüz Yarın Dijital Dönüşüm Eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan indirim programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir."

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Türkiye, Aralık, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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