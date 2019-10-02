MESS, Avrupa'nın en büyük işveren örgütlerinden CEEMET yönetiminde

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yaklaşık 35 milyon kişiye istihdam sağlayan 200 bin işletmeyi temsil eden Avrupa'nın en büyük işveren örgütlerinden Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET) Yönetim Kurulu'nda daimi üyelik görevini üstlendi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, önceki iki dönem boyunca Doğu Avrupa bölgesini temsilen CEEMET Yönetim Kurulu'nda yer alan MESS, bundan böyle Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile beraber daimi üyelik koltuğunda oturarak Türkiye'yi temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, CEEMET'e 1977 yılında üye olan MESS'in, o dönemden bu yana Türk metal sanayisinin Avrupa ile entegrasyonunda rol üstlendiğini belirterek, "Bu yeni görevle beraber, ülkemizin ve metal sanayisine öncülük eden üyelerimizin uluslararası alandaki yön gösterici misyonunu bir adım ileriye taşıyoruz." ifadesini kulandı.

"Türkiye, kritik başlıklarda doğrudan söz sahibi olacak"



Akkol, CEEMET çatısı altındaki yeni görevin Türk metal sanayisinin uluslararası alanda geldiği noktanın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki lider kuruluşlarını temsil eden MESS, ülke ekonomisine yön veren kurumlar arasında yer alıyor. 200 bine yakın kişiye doğrudan istihdam sağlayan 219 üyemizin yurt içi hasılaya katkısı, 70 milyar doları buluyor. Sendikamızın CEEMET'te doğrudan Türkiye'yi temsil edecek olması, ülkemizin ve ekonomimizin lokomotifi olan metal sanayisinin uluslararası alandaki önemini teyit eden bir gelişmedir. MESS, daimi üye sıfatıyla Türkiye adına, sanayide dijitalleşme, nitelikli iş gücü oluşturulması, sosyal diyalog gibi kritik başlıklarda doğrudan söz sahibi olacak ve uluslararası arenada çalışma hayatına yön veren öncü kuruluşlardan biri olma misyonunu güçlendirecektir."

Merkezi Brüksel'de bulunan CEEMET, 1962'de WEM (Western European Metal Trades Employers Association) adıyla kuruldu. 2004 yılında mevcut ismini alan CEEMET'in faaliyet yürüttüğü metal, mühendislik ve teknoloji bazlı sektörler, istihdam düzeyi ve katma değer açısından Avrupa'nın en büyük sanayi gücünü oluşturuyor.

AB düzeyinde resmi olarak tanınan sektörel sosyal ortak statüsüne sahip olan CEEMET, metal ve imalat sanayisindeki diğer oluşumlarla da koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.