MESS Başkanı Akkol, "İkiz Dönüşüm"ü odaklarına aldıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün beraber ilerlediği "İkiz Dönüşüm"ün gündemde olduğunu belirterek, "Gerekli tedbirler alınmazsa, AB'nin yeni düzenlemelerinin şirketlerimize milyarlarca avro ek yük getirmesi bekleniyor. Sanayimizin rekabet gücünü devam ettirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için 'İkiz Dönüşüm'ü odağımıza alıyoruz." dedi.

Akkol, MESS'in bir otelde düzenlenen 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, üç yıllık sürede yeni nesil sendikacılık anlayışıyla kalıpların dışına çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Rapor hazırlamak ve tavsiye vermek yerine icraatçı ve sonuç odaklı faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Akkol, şöyle konuştu:

"İlk olarak yeni üye kazanımı ile 'MESS ailesini büyütmeyi odağımıza alacağız' demiştik. 'Üç yılda 50 yeni üye kazanacağız' demiştik. Bu hedefimize bir yıldan kısa bir sürede ulaştık. Sendikamıza kattığımız her bir üyemiz, bizi iyileştiren, diğer üyelerimize de değer katan üyelerimiz oldu. Yeni üyelerimiz ile birlikte bugün Türkiye imalat sanayi ihracatının yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştiriyoruz. Türkiye ekonomisine her yıl 60 milyar doların üzerinde katkı sağlıyoruz. Üyelerimizde de istihdam son üç yılda arttı. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum. 170 binden 210 bin çalışma arkadaşına geldik. Üyelerimiz dolaylı olarak da 1 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor."

"İşveren sendikası olarak kalıpların dışına çıkıyoruz"

Akkol, üç yıllık görev sürelerinde üyelerine, çalışanlara, ülkeye katkı sağlayacak birçok ilke imza attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Üyelerimizin gücünü kullanarak ortak satın alma platformumuz olsun dedik. Dünyada bir sendikadan çıkan ilk ve tek ortak satın alma platformunu hayata geçirdik. Proje başından beri 200'ün üzerinde üyemize erişim sağladık. Sadece ilk yılda, 15 kategoride 150 milyon lira iş hacmine ulaştık. Üyelerimize ciddi miktarda tasarruf sağladık. Çalışan avantaj programımız MESST'i hayata geçirdik. Üye iş yerlerimizdeki çalışma arkadaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefledik. 200 binden fazla çalışanımızın hayatın her alanında kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Restorandan markete, mobilyadan giyime 100'ün üzerinde marka ile iş birliği yapıyoruz. Daha bir yıl dolmadan, 2 milyon işlem adedi ile 250 milyon liradan fazla işlem hacmine ulaştık. Çalışma arkadaşlarımız MESST sayesinde tasarruf sağladı. Türkiye'nin en büyük çalışan avantaj programı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Çalışma arkadaşlarının sağlığını her şeyden önemli görerek MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Akkol, şöyle devam etti:

"MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Türkiye'nin en büyük özel sağlık sigortası poliçesi. Çalışma arkadaşlarımızın sağlık poliçesini üstlenen bir işveren sendikası olarak alışılmış kalıpların dışına çıkıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile yeni sözleşme döneminde üyelerimize 600 milyon liranın üzerinde fayda sağlıyoruz. Benim için buradaki tutardan çok daha önemli bir kısım var. o da çalışma arkadaşlarımızın en iyi sağlık hizmetlerine erişebilmeleri. 150 binden fazla çalışma arkadaşımızın ve ailelerinin faydalandığı poliçeyi üyelerimize ücretsiz olarak veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyonun üstünde tedavi hizmeti gerçekleşti."

"Hibrit ve esnek çalışma şekilleri ihtiyacı ortada"

Dünyanın büyük bir hızla değiştiğine, dijitalleşmenin üretim ve günlük hayatı yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Akkol, küresel ekonomiyi finansal gelişmelerin yanında salgın, iklim değişikliği, toplumsal ve jeopolitik gelişmelerin de etkilediğini söyledi.

Bundan dolayı geleceğe dair teknoloji, çevre ve toplum odaklı bütünsel stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç yıllık dönem için önceliklerimizi şekillendirecek üç küresel eğilimin altını çizmek istiyorum. İlk olarak daha da hızlanarak yeni bir boyut kazanan dijital dönüşüm. Blokchain, ona bağlı olan NFT ve çevrim içi-çevrim dışı farkını ortadan kaldıran dijital evren Metaverse hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Biz de MEXT'in bu evrende yansımasını tasarlamaya şimdiden başladık. Dijital dönüşümün de tetiklediği ve mümkün kıldığı yeşil dönüşüm hepimizi ilgilendiriyor. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün beraber ilerlediği 'İkiz Dönüşüm', tüm dünyanın gündeminde. Biliyorsunuz ülkemiz 2053 yılında karbon-nötr olma hedefini açıkladı. Ülkeler, şirketler karbon nötr yol haritalarını uygulamaya çalışıyorlar. Avrupa da karbon-nötr kıta olma hedefiyle, karbon emisyonu seviyesini baz alarak ihracata ek vergiler getiriyor. Gerekli tedbirler alınmazsa, AB'nin yeni düzenlemelerinin şirketlerimize milyarlarca avro ek yük getirmesi bekleniyor. Bu sebeple biz de sanayimizin rekabet gücünü devam ettirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için 'İkiz Dönüşüm'ü odağımıza alıyoruz. Bunun yanında, insanı merkeze alan dijital teknolojiler ve yapay zeka ile şekillenen yeni çalışma düzeni gündemimizde olmaya devam edecek. 2030 yılına kadar, ülkemizde 1,3 milyon yeni iş yaratılacak, 1,8 milyon işin ise dönüşümü gerçekleşecek. Bu da yetkinlik gelişimi gerekliliğini beraberinde getiriyor. Salgın ve değişen dünya ile birlikte hibrit ve esnek çalışma şekilleri ihtiyacı ortada. Yetenekli gençleri de elde tutmak ve rekabet gücümüzü koruyabilmek gerekiyor. Bu sebeple, yetkinlik gelişimini ve farklı çalışma şekillerine adaptasyonu odağımızda tutmaya devam edeceğiz."

"İşimiz dönüşüm, rotamız gelecek diyeceğiz"

Gelecek dönemde birinci önceliklerinin yine toplu iş sözleşme süreci olacağını vurgulayan Akkol, buna ek olarak işçi sendikaları ile iletişimlerini ve ortak projelerini artırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla üyelerine yeni hizmetler sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Akkol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uçtan uca insan kaynakları anlayışı ile performans yönetimi ve çevik yönetim hizmetlerimizi güçlendireceğiz. MESST Market ile geniş hizmet ve ürün yelpazemizle çalışanlarımızın ve ailelerinin yanında olacağız. Metaverse üzerinde dijital bir etkinlik merkezi oluşturacağız. Bu sayede, üyelerimizle olan buluşmalarımızı yenilikçi bir platforma taşıyacağız. Dijital dönüşümde öncü olan MEXT'te üyelerimizi değişen dünyaya hazırlamaya devam edeceğiz. Dijital olgunluk değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerimizi güçlendireceğiz. Yurt içinde ve yurtdışında 500'ün üzerinde firmaya dijital olgunluk değerlendirmesi yapacağız. Burada da yine çok iddialı ve gerçekleştirmekte zorlanabileceğimiz ama hayata geçireceğimize inandığımız bir rakamı sizlerle paylaştım. Böylelikle sadece metal sektörüne değil, tüm sektörlere yol göstereceğiz. Dijital dönüşümün yanında yeşil dönüşümü de odağımıza alacağız. 100'ün üzerinde firmanın sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturacağız."

Akkol, sanayide "İkiz Dönüşüm"e öncülük eden bir kurum olmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Otomotiv ana sanayi ve yan sanayi üyelerimizin elektrikli ve otonom araçlar kapsamında yeni iş modellerine geçişine destek olmaya çalışacağız. Biliyorsunuz şu an dünyanın en gelişmiş, en kapsamlı, en güncel dijital fabrikasını sizlere sunuyoruz. Bu, üç sene sonra da böyle olmaya devam etmeli. Dijital fabrikamızın teknolojik güncelliğini ve öncülüğünü korumasını sağlayacağız. Bütün bunları hayata geçirirken, girdi maliyetleri, jeopolitik belirsizlikler, tedarik sıkıntıları karşısında iş yapması gittikçe zorlaşan üreticimizin sesi olma olmaya devam edeceğiz. Her adımımızda, üyelerimiz için 'işimiz dönüşüm, rotamız gelecek' diyeceğiz. İlkleri tekleri enleri yapmaya hep birlikte devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ise video mesaj gönderdiği Genel Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve davetliler katıldı.