MESS, girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika

MESS, girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi

14.01.2021 16:15
MESS, girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi, System.String[]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi.

MESS açıklamasına göre, dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play, MESS Teknoloji Merkezi MEXT'te çalışmalarına başlıyor.

Sadece 20 ülkede hizmet veren Plug and Play'in İstanbul'da platform açmasıyla, Türkiye, küresel girişim ekosisteminin bölgesel merkezlerinden biri olacak.

Plug and Play Platformu, İstanbul üzerinden Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada 12 ülkeye hizmet edecek. Platform, sadece bu ülkelerin girişimcilerine ulaşmakla kalmayıp iş dünyasını yönlendiren, nabzını tutan bir merkez olacak.

Plug and Play İstanbul Platformu, girişimcileri ve sanayicimizin gelişimini destekleyecek, Türkiye'nin ihracat ve milli gelirine katkıda bulunacak.

9 milyar dolarlık yatırım portföyü

Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan ve MESS Teknoloji Merkezi MEXT iş birliği ile İstanbul'a gelen Plug and Play, yılda 60'dan fazla hızlandırma programı düzenliyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Dropbox, PayPal, Hippo, Honey, Rappi, N26 gibi şirketlerin kısa süre içinde milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağlayan Plug and Play, toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip.

Platform, sadece geçtiğimiz yıl globalde 1450'den fazla girişim ile çalıştı. Küresel havuzunda 40 binin üzerinde girişim bulunuyor. 400'den fazla kurumsal ortağı olan Plug and Play'in tüm ekosistemi, dünyanın en ileri en kapsamlı ve en büyük teknoloji merkezi MEXT aracılığıyla Türk sanayicisi ve girişimcisinin hizmetine açılıyor.

Yerli girişimler ivme kazanacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, Plug and Play İstanbul Platformu, girişimcileri, ülkemizin lider sanayi şirketleri ve küresel yatırımcılarla buluşturacak. Girişimciler, MEXT içinde kendilerine ayrılmış ofislerde çalışabilecekler.

Çözümlerini, MEXT dijital fabrikada deneyimleyerek olgunlaştırabilecekler. Türkiye'nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme, ortaklık kurma imkanı bulabilecekler.

Girişimciler aynı zamanda Plug and Play'in sahip olduğu küresel ağlarda yatırımcılara kendilerini tanıtıp roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacak.

Sanayici rekabette fark yaratacak

MESS üyesi sanayiciler, Plug and Play İstanbul Platformu'nda ihtiyaçlarına uygun çözümü bulunan yerel ve küresel girişimcilerle bir araya gelebilecek.

Sanayiciler, Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinden inovatif girişimlerden faydalanarak rekabette fark yaratacak. Bu platform, sanayicilerimizin daha rekabetçi olmasına, ülkemiz ihracatı, milli geliri ve istihdamın artmasına katkıda bulunacak.

Plug and Play'in İstanbul'a gelmesi, girişimcileri destekleyecek yatırımcılar için de fırsatlar doğuracak. Sanayici ve yatırımcılar, fikir ve projelere erken dönemde yatırım yaparak yerli girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayabilecekler.

Yatırımcılar, ticarileşmiş fikirleri yakından görebilecek, girişimlere ortak ya da yatırımcı olabilecekler. Platform, nesnelerin interneti, tedarik zinciri, malzeme ve enerji konularına öncelik verecek.

"Açık inovasyon bu döneme ayak uydurmamız için kilit derecede önemli"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ekonomiye yeni yıl hediyesi sunduklarını kaydetti.

"Bu iş birliği ile İstanbul, açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezi olacak. MESS üyesi şirketler, girişimci ve yatırımcılar buluşacak. Girişimci, sanayici ve ülkemiz kazanacak." ifadelerini kullanan Akkol,

"Bugün teknoloji devriminin tam ortasındayız. İş birliği temelli açık inovasyon bu döneme ayak uydurmamız için kilit derecede önemli. Sanayicimiz, 4. Sanayi Devrimi ile gelen imkanları değerlendirmek zorunda. Farklılaşan rekabete ayak uydurmamızın yolu, teknoloji ekosistemleri, girişimciler ve kurumlar arasında bilgi ve deneyim alışverişi yapmaktan geçiyor. İşte, küresel girişimcilik ekosisteminin en güçlü platformunu Türkiye'ye getirmemiz bu yüzden önemli." yorumunu yaptı.

"Turconların' çıkmasına katkı sağlayacağız"

Plug and Play İstanbul Platformu için yoğun bir program hazırladıklarını ifade eden Akkol, ilk etapta 50 girişime ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Çin ve Viyana arasındaki coğrafyada en kapsamlı iş geliştirme programını hayata geçirdiklerini aktaran Akkol, "Girişimler, bu platform ile hızlı bir büyüme dönemine girerek adeta roketlenecek. Unicorn potansiyeline sahip girişimleri destekleyerek dünyaya açılmalarına katkı sağlayacağız. Onların bu hedefe ulaşmalarına vesile olup 'Turcornlar' çıkmasını destekleyeceğiz." diye devam etti.

Plug and Play Kurucusu Saeed Amidi de dijital dönüşümün öneminin arttığını ifade ederek, "Sanayi, inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. 250 lider şirketin üye olduğu MESS ile ortaklığımız, büyük kuruluşların değişimi kucaklamak ve teknolojiyi bulmak için ne kadar önemli adımlar attığının mükemmel bir örneği olacak." değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilik, Yatırımcı, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MESS, girişimcilik platformu Plug and Play'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika Ekonomi


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