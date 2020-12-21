MESS'in teknoloji üssü MEXT'e 'dan 5G bağlantısı - Son Dakika

MESS'in teknoloji üssü MEXT'e 'dan 5G bağlantısı

21.12.2020 11:15
MESS'in teknoloji üssü MEXT'e 'dan 5G bağlantısı, System.String[]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Sanayi 4.0'ın Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak ve sanayi şirketlerinin dijital dönüşümünü sağlayacak bütün hizmetleri tek çatı altında sunacağı MEXT teknoloji merkezinde Vodafone teknolojisini tercih etti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Sanayi 4.0'ın Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak ve sanayi şirketlerinin dijital dönüşümünü sağlayacak bütün hizmetleri tek çatı altında sunacağı MEXT teknoloji merkezinde Vodafone teknolojisini tercih etti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, dört yıllık yoğun ve kapsamlı bir çalışma sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye'nin 5G teknolojisiyle entegre ilk dijital fabrikasını da bünyesinde bulunduran MEXT'in kurduğu test şebekesi ile 5G sağlayıcısı oldu.

MEXT, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli gelir ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak.

İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekare üzerinde kurulan MEXT, dünyada ve Türkiye'de 20'den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor, 100'den fazla üretim senaryosu sunuyor. Merkezdeki dijital fabrikada gerçek üretim de yapılıyor. Dijital fabrika, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip.

Vodafone Business'ın MEXT bünyesinde kurduğu 5G test şebekesi, düşük gecikme süresi ve yüksek hız avantajıyla öne çıkıyor. Şebekeyle yakın gelecekte bina içindeki kamera, robot kol ve otomatik yönlendirmeli araçların 5G aracılığıyla yönetilmesi ve görüntü aktarımı yapılması mümkün olacak.

"Ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı birlikte gerçekleştireceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G alanındaki global deneyimle Türkiye'nin 5G hazırlıklarına öncülük ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G'ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Sanayi 4.0, 'yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız.

Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası liderliğinde kurulan ve Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi'ne kurduğumuz test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"MEXT sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak"

MEXT ile, MESS üyeleri başta olmak üzere Türk sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MEXT'in Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı örnek arasında olduğunu vurguladı.

Akkol, hem sanayimiz hem de Türkiye için hedeflerin büyük olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşümünü tamamlayan sanayi şirketlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücü arttıkça ülkemizin üretimi, ihracatı, istihdamı ve milli geliri de bundan olumlu etkilenecek. Teknoloji merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Tüm bu hedeflere ulaşmak için merkezimizi en son teknolojiyle donattık. Vodafone ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye'deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrikayı merkezimizde kurduk."

Üretimin daha verimli olacağını kaydeden Akkol, "5G teknolojisinin üretimde kullanılması, bir makina ya da tezgaha bağlı sensörlerden toplanan verilerin dünyanın dört bir yanındaki sunuculara veya bulut platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılabilmesini sağlıyor. Bu sayede veriler anında yorumlanıyor ve üretim süreci parametrelerine gerçek zamanlı müdahale edilebiliyor. Sanayicimiz bu verilerin gecikme yaşanmadan anlık olarak işlenip yorumlanmasıyla üretimde kalitenin en yüksek seviyede olmasını sağlıyor." yorumunu yaptı.

MESS ve Vodafone olarak aynı amaç doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Akkol "Türkiye'nin dijitalleşmesi yolculuğunda ülkemize değer katma vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşıyoruz." dedi.

Vodafone, Türkiye, Metal, 5G, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MESS'in teknoloji üssü MEXT'e 'dan 5G bağlantısı - Son Dakika


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