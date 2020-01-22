MESS lokavt kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MESS lokavt kararı aldı - Son Dakika Ekonomi

MESS lokavt kararı aldı

12 dakika önce

MESS ve Türk Metal arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde lokavt kararı alındı, tarihi belirlenmedi.

MESS lokavt kararı aldı, System.String[]

MESS ve Türk Metal arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde lokavt kararı alındı, tarihi belirlenmedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42 
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