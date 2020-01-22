MESS lokavt kararı aldı
12 dakika önce
MESS ve Türk Metal arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde lokavt kararı alındı, tarihi belirlenmedi.
MESS ve Türk Metal arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde lokavt kararı alındı, tarihi belirlenmedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42
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