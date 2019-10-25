MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti
43 dakika önce
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını yıllık 2 bin 900 TL'ye yükseltti.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını yıllık 2 bin 900 TL'ye yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:14
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