MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını yıllık 2 bin 900 TL'ye yükseltti.

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Orkid, tartışma yaratan reklam filmiyle ilgili açıklama yaptı: Sorunlara ışık tutmak amacı taşıyor ama yansıtamadık, üzgünüz