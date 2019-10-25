Son Dakika Haberleri: MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti
Son Dakika Ekonomi MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti

MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti

43 dakika önce

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını yıllık 2 bin 900 TL'ye yükseltti.

MESS, meslek lisesi öğrencileri için bursunu 2 bin 900 TL'ye yükseltti, System.String[]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını yıllık 2 bin 900 TL'ye yükseltti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:14 
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