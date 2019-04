Mess Olağan 47. Genel Kurulu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdiklerini belirterek, "Bu sayının ne mutlu ki 3'te 1'i kadınlarımız, yine 3'te 1'i de gençlerimiz." dedi.

Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 47. Olağan Genel Kurulunda, ülkeye her alanda ciddi katkıları olan Sakıp Sabancı'yı ölümünün 15. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andığını söyledi.



Hükümetler ve bakanlık olarak son 17 yılda, işveren ve işçi sendikalarıyla sosyal diyaloğu güçlendirmeye her zaman öncelik verdiklerini, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik dökümü başta olmak üzere metal sanayisinde üretim ve istihdamın artırılmasını her zaman desteklediklerini vurgulayan Selçuk, 60 yıllık birikimiyle MESS'i sanayi sektöründeki başarılarıyla özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin taşıyıcı gücü olarak gördüklerini kaydetti.



Türkiye'ye karşı gerçekleştirilmek istenen antidemokratik girişimlere, 15 Temmuz'la birlikte başlayan ekonomik manipülasyonlara rağmen 2002'den bu yana yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında bir büyümeye ulaşıldığını dile getiren Selçuk, "Aynı dönemde 15 milyar dolar olan metal sanayisinin doğrudan veya ara mal üretimi yoluyla yer aldığı ihracat büyüklüğünü 2018'de 81,4 milyar dolar seviyesine yükselttik. Yine 2002'de 20 bin olan metal sektöründeki iş yeri sayımız 78 bine, çalışan sayımız ise 225 binden 1 milyonu aşkın bir seviyeye yükseldi. Bu rakamlar ülkemizin sanayi sektöründeki potansiyelini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.



"İstihdam teşviklerini sürdüreceğiz"



Bakan Selçuk, Türkiye'nin sahip olduğu demokrasi tecrübesiyle önemli bir seçimi daha geride bıraktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle önümüzdeki 4,5 yılda üretime ve istihdamı artırmaya odaklanılması gerektiğini vurguladı.



Bakanlık olarak, istihdam teşviklerini sürdüreceklerini belirten Selçuk, ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimlerine yansıtmaya devam edeceklerini, küresel hedeflere ulaşmak için uygulamaya koyulan pek çok reformla, teşviklerle iş dünyasına katkıda bulunarak, iş insanlarının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını aktardı.



KOBİ'lere sektör kısıtı olmaksızın 25 milyar lira kredi hacmi sunarak, değer üreten, yerli ve milli üretimde atılım yapan bir Türkiye için çalıştıklarını, aynı zamanda hayata geçirilen reformların sonucunun uluslararası göstergelere de yansıdığının görüldüğünü vurgulayan Selçuk, Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı İş Yapma Kolaylığı endeksine göre, Türkiye'nin geçen yıl iş yapma kolaylığında 190 ülkede 43. sıraya kadar yükseldiğini, bu iyileşmenin son 15 senenin rekoru olduğunu söyledi.



Selçuk, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkileri ile istihdam kayıpları yaşarken, Türkiye'nin yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almayı başardığına işaret etti.



Nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretin de devlet tarafından karşılandığını anımsatan Selçuk, bu yeni teşvikle devletin, vatandaşların iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını kaydetti.



Selçuk, 2020 sonuna kadar mevcut çalışanlara ilaveten işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ila 18 ay boyunca karşılaşacağını belirterek, 2016'da başlatılan ve 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini de bu yıl 12 aya çıkardıklarını dile getirdi.



"Daha fazla haneye iş imkanı sağlayacağız"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un düzenli olarak İşgücü Piyasası Araştırmaları yaptığını belirterek, bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, ihtiyaç doğrultusunda istihdam politikalarına yön verdiklerini anlattı.



Bu araştırmalar neticesinde, nitelikli işgücünü artırmak için Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'nin (MEGİP) gerçekleştirildiğini dile getiren Selçuk, proje kapsamında kursiyerlerin 8 ay boyunca ücretlerini ve primlerini karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.



Selçuk, dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmak adına işsizlik ödeneği alanların, kadınların, gençlerin ve engellilerin, nitelikli işgücünü artırmak adına da mesleki yeterlilik belgelilerin ve işbaşı eğitimini bitirenlerin istihdamında çok daha fazla sigorta prim indirimi olduğunu söyledi.



Son 7 yılda tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:



"Bakanlık olarak, yeni teşvikimizle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımıza hali hazırda destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bu yana da işverenlerimize yaklaşık 150 milyar lira destek sağladık. Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te 1'i kadınlarımız, yine 3'te 1'i de gençlerimiz. Bakanlık olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devam ettiğimiz İstihdam Seferberliğimiz kapsamında tüm hizmet, teşvik ve desteklerimizle işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanınızdayız. 2019 İstihdam Seferberliğimiz kapsamında şu ana kadar görülmemiş bir istihdam teşvik paketi sunduk. Her birinizden bu teşviklerden yararlanmanızı diliyoruz. Biz istiyoruz ki sizler büyüdükçe Türkiye büyüyecek, işler büyüyecek ve biz daha fazla çalışana ekmek kapısı olmaya devam edeceğiz. Daha fazla haneye inşallah iş imkanı sağlayacağız. Yeter ki sizler üretim ve istihdamda, girişimcilikte ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının artırılması için çalışmaya, üretmeye devam edin. Bizler de sizlere destek olalım."



Selçuk, MESS'in yeni yönetimi ve başkanıyla beraber yine uyumlu çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirterek, sözlerini, "Sizlerden bu demokratik ortamda ilave istihdam sözünüzü de tekrar hatırlatmak isterim." diye tamamladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

