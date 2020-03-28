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MESS'ten üyelerine ve çalışanlarına destek paketi
42 dakika önce
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, üyelerinin ve üye çalışanının virüs salgınından en az etkilenmeleri yönünde önemli bir destek paketi açıkladı.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, üyelerinin ve üye çalışanının virüs salgınından en az etkilenmeleri yönünde önemli bir destek paketi açıkladı. Paket içinde yer alan uygulamaların toplam büyüklüğü 500 milyon TL'ye ulaşıyor...
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:04
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