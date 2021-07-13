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MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu - Son Dakika

MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu

13.07.2021 12:11
MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu, System.String[]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

MESS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ortak geleceği için büyük bir fırsat olan dijital dönüşümü gerçekleştirmek adına iş birliği ruhuna inanan sendika, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin yer aldığı çoklu paydaş anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Türk sanayisinin geleceğine yatırım yaparak dünyanın en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi MEXT'i sektöre kazandıran MESS, kurumsal iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda MESS, nesnelerin interneti ve ileri analitik şirketi KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

Açıklamada tanıtım toplantısındaki görüşlerine yer verilen MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, "MESS olarak, başta üyelerimiz olmak üzere Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ekosistemimizin değerli bir parçası olan KoçDigital ile güçlerimizi birleştirerek geliştirdiğimiz nesnelerin interneti platformu 'MEXT 360' ürünümüzü Türk sanayisinin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri Orta Ölçekli İşletmelerde Dijital Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında, şirketlerin sadece yüzde 17'sinin nesnelerin interneti hakkında bilgi sahibi olduğunu gördüklerini belirten Ay, "Teknolojinin yaygınlaştırılmasında, yüksek yatırım maliyeti, uygulama ve entegrasyon zorlukları gibi birçok önyargının engel teşkil ettiğini görüyoruz. Amacımız bu önyargıları ve engelleri MEXT 360 ile birlikte aşmak." açıklamasında bulundu.

KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca ise, "Türkiye'de sanayi üretiminin küresel ölçekte rekabetçiliğini güçlendirmek ve sanayi üretiminin dijitalleşerek büyümesi adına hayata geçirdiğimiz MEXT 360 ile geleceğin örnek IoT başarı öykülerine bu çatı altında imza atmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'deki dijital dönüşüme kayda değer katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bu girişiminin şirketlerimizdeki süren IoT projelerinin hararetini yükselteceği kanısındayım. MEXT 360 ile ilk hedefimiz Türk sanayisinin dijitalleşme yolunda hız kesmeden ve istikrarlı bir şekilde yol almasını sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Üretimin dijital geleceği için MEXT 360

Açıklamada yer alan bilgilere göre, nesnelerin interneti platformu MEXT 360, varlık izleme, üretim izleme sistemi, üretim yönetim sistemi, montaj yönetim sistemi, enerji izleme gibi birçok çözümü bir araya getiriyor. İhtiyaca göre özelleştirilebilen bir alt yapı ile kurgulanan MEXT 360, tüm üretim süreçlerini uçtan uca yönetmekle kalmayıp sahadan toplanan verileri anlamlı iş sonuçlarına dönüştürebiliyor. MEXT 360 ile üretim alanındaki ekipmanın anlık durumu, verimliliği, varsa kayıpları ve bu kayıpların nedenleri tespit edilebiliyor, bu sayede veriye dayalı kararlar alınarak sorunlar önceden öngörülebiliyor. Benzer şekilde üretim hattı takip edilerek, üretimde hangi aşamada olduğu gibi kritik bilgiler de rahatlıkla takip edilebiliyor.

Üretim süreçlerini daha kaliteli, daha verimli ve daha esnek bir yapıya dönüştürebilen MEXT 360, bu iyileştirmelerle müşteri memnuniyetinde artış, üretim garanti maliyetlerinde de düşüş sağlıyor.

IoT projelerini sürdüren veya başlamayı düşünen şirketler için hızlı yatırım geri dönüş oranı ve ölçeklenebilir bir altyapı sunan MEXT 360 yerinde ve bulut üzerinde kurulum imkanı sunuyor.

İleri analitik iş çözümlerinde derinleşen MESS-KoçDigital iş birliği

MESS, dijital dönüşüm ve ileri üretim teknolojileri alanlarındaki yetkinliğini sahadaki deneyim ve KoçDigital'in tecrübesi ile birleştirerek ürüne yeni özellikler kazandırmaya devam edecek. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ileri analitik konusunda çalışacak uzman iş gücü eksikliğini gidermek için özel bir eğitim programı sunacak olan MESS, KoçDigital'in kendi bünyesinde bulundurduğu ileri analitik konusunda uzman insan kaynağını da sanayinin ihtiyaç duyduğu projelere yönlendirecek. Böylece IoT ve Endüstri 4.0 alanında eksikliği hissedilen birçok yetkinlik ve bilgi birikimi Türk sanayisine kazandırılmış olacak.

MESS ve KoçDigital iş birliği ile MEXT 360 platformu üzerinde geliştirilecek ileri analitik uygulamaları ile firmalara özel birçok terzi usulü proje geliştirilecek. İş birliği kapsamında en iyi IoT iş pratiklerinin ve dünyadaki örnek başarı öykülerinin tartışılacağı workshoplar ile Türk sanayisinin arzu ettiği dönüşüme katkı sağlanacak.

MESS'in sektör ve şirket büyüklüğünden bağımsız olarak tüm Türkiye'ye sunduğu hizmetlerin başında gelen dijital olgunluk değerlendirme çalışmalarının sonuçları ile temel IoT ihtiyaçları tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar MEXT 360 ile en uygun maliyetle, en optimum şekilde karşılanacak. Böylece ihtiyaca yönelik en doğru IoT çözümlerini uygulamaya alarak fabrikaların uçtan uca dijitalleşmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

geri dönüşüm, Türkiye, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu - Son Dakika


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