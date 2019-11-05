Son Dakika Haberleri: "Messa da Requiem" Kadıköy'de
Son Dakika Magazin 'Messa da Requiem' Kadıköy'de

"Messa da Requiem" Kadıköy'de

6 saat önce

İlk kez 1874 tarihinde Milano'daki San Marco Kilisesi'nde seslendirilen Requiem, Verdi'nin en önemli ve büyük yankı uyandıran non-operatik çalışması olarak literatürde yerini aldı.

İlk kez 1874 tarihinde Milano'daki San Marco Kilisesi'nde seslendirilen Requiem, Verdi'nin en önemli ve büyük yankı uyandıran non-operatik çalışması olarak literatürde yerini aldı.


Requiem Mass olarak da adlandırılan Requiem, İtalya'nın önemli ismi, şair ve oyun yazarı Alessandro Manzoni'nin ölümünün ardından tüm ülke yas tutmuştu. Verdi de bu kaybın ardından ağıt olarak "Messa da Requiem"i besteledi.


En çok seslendirilen ve en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip olan eserin seslendirileceği konserin orkestra şefi, Zdravko Lazarov, koro şefi ise Volkan Akkoç.


Solistler; soprano Perihan Artan - Evren Ekşi, mezzosoprano Aylin Ateş -Barbora Hitay, Tenor Bülent Külekçi - Aydın Uştuk ve bas Suat Arıkan değişimli sahnede olacaklar.


Eser, 9 Kasım 2019 Cumartesi ve 10 Kasım 2019 Pazar saat: 16.00'da Süreyya Operası sahnesinde seyircileri ile buluşacak.

Alessandro Manzoni, San Marco, İtalya, Milano, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 
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