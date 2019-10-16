Son Dakika Haberleri: Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi
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Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi

1 saat önce

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6'ncı kez kazandı.

Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi, System.String[]

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6'ncı kez kazandı.

Lionel Messi geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta gösterdiği 51 gol 22 asistlik performansı ile bu ödüle hak kazanmış oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda da kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde etti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.


Lionel Messi, Barcelona, La Liga, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:08 Kaynak: DHA
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