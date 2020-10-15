Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı
15.10.2020 00:25
Arjantin'in deplasmanda Bolivya'yı 15 yıl aradan sonra mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda Lionel Messi, Bolivya teknik heyetinden Lucas Navas'a küfretti.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya'yı geriden gelerek deplasmanda 2-1 yendi.
Arjantin'in golleri Lautaro Martinez ve Joaquin Correa'dan gelirken Bolivya'nın tek golünü Marcelo Moreno kaydetti. Tangocular, bu sonuçla rakibini deplamanda 15 yıl sonra mağlup etmiş oldu.
MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşma sonrasında Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Bolivya teknik heyetinden Lucas Navas'a tepki gösterdi ve küfretti. Bolivyalı futbolcuların Messi'ye tepki göstermesiyle ortalık karıştı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor