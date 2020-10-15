Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı - Son Dakika

Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı

15.10.2020 00:25

Arjantin'in deplasmanda Bolivya'yı 15 yıl aradan sonra mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda Lionel Messi, Bolivya teknik heyetinden Lucas Navas'a küfretti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya'yı geriden gelerek deplasmanda 2-1 yendi.

Arjantin'in golleri Lautaro Martinez ve Joaquin Correa'dan gelirken Bolivya'nın tek golünü Marcelo Moreno kaydetti. Tangocular, bu sonuçla rakibini deplamanda 15 yıl sonra mağlup etmiş oldu.

MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma sonrasında Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Bolivya teknik heyetinden Lucas Navas'a tepki gösterdi ve küfretti. Bolivyalı futbolcuların Messi'ye tepki göstermesiyle ortalık karıştı.

Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı

2022 Dünya Kupası, Lionel Messi, Arjantin, Bolivya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı - Son Dakika Spor

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