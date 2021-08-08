Üye Girişi
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok - Son Dakika
BBC

Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok

08.08.2021 17:09
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok, System.String[]

Gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını doğrulayan Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi, Paris St-Germain forması giymesinin "bir ihtimal olduğunu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadığını" söyledi.

Gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını doğrulayan Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi, Paris St-Germain forması giymesinin "bir ihtimal olduğunu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadığını" söyledi.

Messi, La Liga'nın transfer ücreti limiti nedeniyle, yaptıkları yeni kontratın gereklerini yerine getiremeyen Barcelona'daki 21 yıllık kariyerini sona erdirdi.

Altı kez Altın Top ödülünü kazanan 34 yaşındaki oyuncunun bonservisi şu an elinde.

Messi, düzenlediği basın toplantısında "Ailem ve burada, evimizde kalacağımıza ikna olmuştuk. Şimdi bu kulüple sona geldik ve yeni bir hikaye başlayacak. Evet, bu yaşadığım en zor anlardan biri. Bu kulüpten ayrılmak istemiyorum, bu sevdiğim bir külüp ve bu beklemediğim bir an" dedi.

Messi ayrıca "Geçen yıl ayrılmak istemiştim, bu yıl kalmak istedim. Bu yüzden çok üzgünüm. Sanki kanım donmuş gibi oldu. Gerçekten üzücüydü. Şimdiye kadar çok zorlu geçti. Hala yaşananları sindirmeye çalışıyorum. Eve gittiğimde yine kötü hissedeceğim, daha da kötü olacak. Buna hazır değilim" diye konuştu.

Messi geçen yaz transfer olmak istemkiş ancak daha sonra, kontratındaki son bir yılı da Barcelona'da geçirmeyi kabul etmişti.

Messi'nin sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi ve Paris Sait Germain'e transferi için görüşmeler sürüyor.

Lionel Messi "Bu bir olasılık ama kimseyle herhangi bir anlaşma yapmadık. Benimle ilgilenen farklı kulüpler var. Kesin bir şey yok ama görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Lionel Messi, 13 yaşındayken Arjantin'den İspanya'ya gidip Barcelona forması giymeye başlamış ve A takımı formasını ilk olarak 17 Ekim 2004'te giymişti.

778 maçta 672 gol atan Messi, İspanyol deviyle 34 kupa kazandı. Nou Camp'taki basın toplantısında bu kupaların kopyaları da sergilendi.

Messi basın toplantısında şu açıklamaları da yaptı.

"Herkesin bana gösterdiği sevgiye, takım arkadaşlarıma ve yanımda olduğu için kulübe büyük minnettarlık duyuyorum. Bugün bütün bunlara elveda demem gerekiyor.

"Çok küçükken, 13 yaışndayken geldim ve 21 yıl sonra eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla gidiyorum.

"Bu şehirde yaptığım ve yaşadığım her şeyden çok gurur duyuyorum. Şüphesiz, uzakta birkaç yıl geçirdikten sonra geri döneceğiz, çünkü burası bizim evimiz.

"Kulübü pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır taraftarları görmeden terk ediyorum. Hayalim dolu bir Camp Nou'da, düzgün bir vedalaşmaydı. Ama böyle olması gerekiyor."

Messi neden ayrılıyor?

Messi, Temmuz ayında 123 milyon sterlin ücret aldığı bir önceki kontratına kıyasla yarı yarıya indirim kabul ederek beş yıl daha Barcelona'da kalmayı kabul etmişti.

Sözleşme, Barca'nın futbolcu maaşları ödemelerinin La Liga limitlerinin altında kalabilmesi için takımdan bazı futbolcuların ayrılmasına bağlıydı. Ancak kulüp bunu gerçekleştiremedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'yi takımda tutmanın kulübü 50 yıllık bir riske sokacağını söylemişti.

Barca'nın sözleşmenin şartlarını yerine getiremeyeceği netleşince, menajerleri PSG ile görüşmeye başladı.

Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok

Lionel Messi, Barcelona, La Liga, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok - Son Dakika Spor

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek 17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak 17:04 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi 16:56 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı 16:29 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor 16:03 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket 15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 14:21 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı

Son Dakika Haberleri
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:22 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:57 Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor
16:55 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
16:29 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
16:07 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
16:02 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
Tokyo 2020'de Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Tokyo 2020'de Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor         
17:26
Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu         
17:23
Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor         
16:57
Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
16:30
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan         
15:48
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın         
15:04
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 17:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement