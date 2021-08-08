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Messi, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika

Messi, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti

08.08.2021 13:59
Messi, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona kariyerinde kazandığı bütün kupalar getirildi. Messi, teknik direktör Ronald Koeman ve takım arkadaşlarının da hazır bulunduğu toplantı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl kulüpten ayrılmak istediğini belirten Messi, "Ancak bu yıl durum farklıydı. Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza ikna olduk. İstediğimiz şey buydu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 21 yılın ardından eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla kentten ayrılacağım. Her şeye veda etmek zorundayım. Yaşanan onca şeyden sonra benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim." diye konuştu.

İlk günden itibaren kulübe her şeyini verdiğini aktaran Messi, yeni sözleşmesinin hazır olduğunu ancak son dakikada La Liga'nın düzenlemeleri nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya, "Kimseye garanti vermedim. Ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." yanıtını verdi.

Basın toplantısının bitiminde salondaki tüm katılımcılar, Messi'yi ayakta alkışladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

Ronald Koeman, Lionel Messi, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Messi, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika Spor


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