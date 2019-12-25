“Messi beni gözetliyor” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Messi beni gözetliyor” - Son Dakika Spor

“Messi beni gözetliyor”

6 saat önce

Fransa’nın dünyaca ünlü haftalık yayın organı France Football, 2019’un en iyi Fransız futbolcusu olarak, 2018’de olduğu gibi Paris Saint Germain’in 21 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe’yi seçti.

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Fransa’nın dünyaca ünlü haftalık yayın organı France Football, 2019’un en iyi Fransız futbolcusu olarak, 2018’de olduğu gibi Paris Saint Germain’in 21 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe’yi seçti.

Mbappe, son üç sezonda, biri Monaco ikisi PSG formasıyla olmak üzere tam üç Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 2018/19 sezonunu 33 golle ligin gol kralı olarak tamamladı. Yine aynı sezonda her kulvarda toplam 33 gole ulaştı. Genç oyuncu, bu sezona da mükemmel başladı. Ligde şu ana dek 12 maçta 11 gol dört asist, Şampiyonlar Ligi’nde beş maçta beş gol ve dört asistle oynadı.

Mbappe’nin geçen yıl ulaştığı istatistikler, birçokları için tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Lionel Messi’nin istatistiklerinden çok da geri kalmıyordu. Messi, 2018/19 sezonunda 36’sı La Liga’da olmak üzere toplamda 51 gole ulaşmıştı.

Mbappe, Avrupa’nın en iyi golcüsü olma konusunda Messi’nin bir türlü peşini bırakmadığını söylüyor: “Avrupa’nın en iyi golcüsü olabileceğimi fark ettim. Ama bu konuda bir rakip var: Messi. Ben iki gol atıyorum, o üç atıyor; ben üç atıyorum, o dört atıyor. Bunu (Messi’nin Barcelona'dan takım arkadaşı Fransız futbolcu) Ousmane Dembele ile konuştum. ‘Messi benim kaç gol attığımı izliyor mu?’ diye sordum. ‘Tabii ki izliyor!’ diye cevap verdi. Ben de, ‘Messi beni gözetliyor’ diye düşündüm. Böylesi bir oyuncunun sizin farkınızda olduğunu bilmek çok gurur verici!”

Mbappe, Messi’nin yanı sıra takım arkadaşı Neymar hakkında sorulara da yanıt verdi. Fransız yıldıza göre, PSG’nin en büyük yıldızı hâlâ Neymar: “Paris’e geldiğimde bu konuda herhangi bir tartışma ve kıyaslama yoktu. O süperstardı, ben onun yükünü omuzlamak ve ona yardım etmek için gelmiştim. Ardından o Dünya Kupası’nı kaçırdı ve ben o kupayı kazandım. Böylelikle ikimiz arasında kıyaslamalar başladı. Bunları duymak beni şaşırtıyor.” Rusya’daki kupadan sonra ilk iş olarak ‘Ney’i buldum ve ona, ‘Sen belki Dünya Kupası’nı kaçırdın ama bu bizim için iyi oldu. Şimdi endişelenme, senin yerin için mücadele etmeyeceğim, Ballon d’Or için yarışacağım çünkü sen o yarışta değilsin, söz veriyorum ki senin yerini istemiyorum, sana yardım etmek için buradayım.”

Kylian Mbappé, ünlü internet sitesi “transfermarkt”a göre dünyanın en değerli futbolcusu. Paris Saint Germain’in Monaco’dan PSG’e toplam 180 milyon euro bedelle transfer edilen Mbappe’nin değerinin an itibariyle 200 milyon euro olduğu hesap ediliyor.

Kylian Mbappe, Lionel Messi, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:13 
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