Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi - Son Dakika

Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi

15.04.2021 19:52

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Copa America öncesi futbolcuların aşılanması için devreye girdi. Messi, 50 bin koronavirüs aşısı alınması karşılığında Çinli ilaç firması Sinovac'a üç adet imzalı forma hediye etti.

Koronavirüs salgınının hızla arttığı Güney Amerika'da yazın düzenlenecek Copa America öncesi turnuvaya katılacak futbolcuların aşılanacağı duyuruldu. Kıtanın futbol federasyonu CONMEBOL'un bir yöneticisi, Çinli ilaç şirketi Sinovac'tan aşıların temini için Messi'nin öncü olduğunu söyledi.

3 TANE İMZALI FORMA GÖNDERDİ

Gonzalo Belloso yaşananları twitter hesabından "Sinovac yetkilileri, Messi'ye hayran olduklarını söyledi. O da 3 tane imzalı forma gönderdi. Messi de bu başarının bir parçası. Futbolu, futbol kurtardı" mesajını paylaştı.

Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi
Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi

Lionel Messi, Koronavirüs, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi - Son Dakika Spor


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