Ve rüya gerçeğe dönüştü. Lionel Messi, Barcelona'daki sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye imza attı. Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi Paris şehrini ayağa kaldırdı. Binlerce futbolsever Messi'yi görmek için havalimanına akın etti.
Messi, üstünde "Burası Paris" notu yazan tişörtlüyle kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Messi'nin gelişini iki gündür bekleyenler var. Bu akşam Paris'te daha büyük bir kutlama yapılacak.
Son Dakika › Spor › Messi, halkı sokağa döktü! 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı - Son Dakika Spor