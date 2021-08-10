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Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı - Son Dakika

Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı

10.08.2021 17:03

PSG'nin bomba transferi Lionel Messi, Paris'e sonunda indi. Arjantinli star, üstünde "Burası Paris" yazılı tişörtüyle kendisini karşılamaya gelenlere selam verdi. Messi'nin gelişi, Paris halkını sokaklara döktü. Şu an Paris'te resmen bayram havası esiyor.

Ve rüya gerçeğe dönüştü. Lionel Messi, Barcelona'daki sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye imza attı. Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi Paris şehrini ayağa kaldırdı. Binlerce futbolsever Messi'yi görmek için havalimanına akın etti.

Halkı sokağa döken Messi, 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı

"BURASI PARİS"

Messi, üstünde "Burası Paris" notu yazan tişörtlüyle kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Messi'nin gelişini iki gündür bekleyenler var. Bu akşam Paris'te daha büyük bir kutlama yapılacak.

Messi, halkı sokağa döktü! 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
Messi, halkı sokağa döktü! Burası Paris tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı

Lionel Messi, Barcelona, Paris, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, halkı sokağa döktü! 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı - Son Dakika Spor


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