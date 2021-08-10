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Messi kariyerini PSG'de sürdürecek - Son Dakika

Messi kariyerini PSG'de sürdürecek

10.08.2021 23:23
Messi kariyerini PSG'de sürdürecek, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi'yi renklerine bağladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi'yi renklerine bağladı.

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi'nin yeni adresi belli oldu.

Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti.

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürüldü.

Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u İspanya Birinci Ligi (La Liga) olmak üzere 35 kupa kazandı.

Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Ligue 1, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Messi kariyerini PSG'de sürdürecek - Son Dakika Spor


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