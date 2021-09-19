Messi'li PSG, Olympique Lyon'u 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 6. haftasının son karşılaşmasında PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı.

Yıldız futbolcu Messi, 32. dakikada ceza sahası içinde gol pozisyonundan yararlanamadı ve 37. dakikada kullandığı frikikte top üst direğe çarparak dışarı çıktı. İlk devre golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Paqueta'nın attığı golle Lyon 1-0 öne geçti. PSG'li Neymar 66. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. İcardi'nin 90+3. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle PSG mücadeleyi 2-1 kazandı.

İlk kez kendi taraftarlarının önünde oynayan Messi, 76. dakika süre aldı. Neymar ve Kylian Mbappe ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 6 maçın 6'sını da kazanan PSG, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lyon ise 9. sıraya geriledi.