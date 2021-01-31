Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro - Son Dakika

Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro

31.01.2021 20:37
Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro, System.String[]

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü ile Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşme gereği Arjantinli futbolcunun günlük 386 bin avroya denk gelen bir maaşı olduğunu ortaya çıkardı.

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü ile Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşme gereği Arjantinli futbolcunun günlük 386 bin avroya denk gelen bir maaşı olduğunu ortaya çıkardı.

El Mundo'nun "Barça'yı mahveden firavun sözleşmesi" başlığıyla ve "100'de 100 güvenilir kaynaklara dayanılarak" ifadesiyle fotokopilerini yayımladığı sözleşmeye göre, Messi'nin 4 sezonluk brüt kazancının 555 milyon 237 bin 619 avro olduğu görüldü.

Bu kazanca futbolcunun ikramiye, hedeflere bağlı olarak değişen prim ve imaj haklarının da dahil olduğu bildirildi.

Sözleşmeye göre yaklaşık günlük geliri 386 bin avroya, sezon başına kazancı da 138 milyon avroya denk gelen 33 yaşındaki Messi'nin, ayrıca geleceğine ilişkin iki prim hakkının olduğu belirtildi.

Messi'ye, Barcelona'nın sunacağı yeni sözleşmeyi kabul etmesi halinde, yıllık 115 milyon 225 bin avro, kulübe sadakati karşılığında da 77 milyon 929 bin 955 avro ödeneceği, bunlara futbolcunun maaşının ve imaj hakkının dahil olduğu vurgulandı.

Barcelona Kulübü ve Messi'den tepki

Söz konusu sözleşmenin yayımlanmasından dolayı Barcelona Kulübü ve Messi, El Mundo gazetesi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa da Messi'nin sözleşmesinin basına sızdırılmasına tepki gösterdi.

Gazetecilere konuşan Font, "Bu olay kabul edilemez. Messi'nin Barça'yı mahvettiğini söylemek gerçek bir utançtır. Tam tersine Messi, tarihin en iyi futbolcusudur ve onu her zaman bizimle istiyoruz. Messi, Barça'nın ödediği parayı son kuruşuna kadar hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Laporta ve Freixa ise tepki göstermelerine rağmen söz konusu haberle ilgili basına değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Lionel Messi, Barcelona, El Mundo, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı Fatih Karagümrük, F.Bahçe'nin istediği Fatih Kuruçuk'u satmayacak Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor
Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti         
21:37
Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan hayatını kaybetti Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan hayatını kaybetti         
21:13
Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi         
20:57
Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı         
20:23
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti         
18:19
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil         
18:14
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı         
17:49
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 21:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei