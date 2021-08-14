Lionel Messi'nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.
Peçeteyi satışa sunan bir Arjantinli internet kullanıcısı, peçete üzerinde "Lionel'in genetik materyali" olduğunu iddia etti.
Peçetenin satışa çıkması dünya çapında konuşulan bir konu oldu. Messi bu veda toplantısında, "Hoşça kal demek hiç aklımdan geçmemişti. Böyle bir anı hayal etmemiştim. 21 yıl önce girdiğim yuvamdan ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu, (10 bin dolar) - Son Dakika Spor