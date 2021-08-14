Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu, (10 bin dolar)

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Lionel Messi'nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.

"GENETİK MATERYAL"

Peçeteyi satışa sunan bir Arjantinli internet kullanıcısı, peçete üzerinde "Lionel'in genetik materyali" olduğunu iddia etti.

"BÖYLE HAYAL ETMEMİŞTİM"

Peçetenin satışa çıkması dünya çapında konuşulan bir konu oldu. Messi bu veda toplantısında, "Hoşça kal demek hiç aklımdan geçmemişti. Böyle bir anı hayal etmemiştim. 21 yıl önce girdiğim yuvamdan ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.