Son Dakika Haberleri: Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı
Son Dakika 3. Sayfa Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı - Son Dakika

Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı

6 saat önce

Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkında açılan dolandırıcılık davası temyize taşındı.

Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı, System.String[]

Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkında açılan dolandırıcılık davası temyize taşındı.


İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkında, Messi'nin yardım kuruluşunun eski bir çalışanı olan Federico Rettori'nin ifadesi üzerine açılan davayla ilgili temyiz başvurusunu kabul etti.


Haziran ayında Rettori, Messi'nin yanı sıra babası, erkek kardeşi ve vakfın üst düzey yöneticilerine karşı vakıf üzerinden kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer mali suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Rettori, vakfa yapılan bağışların hayır işleri için kullanılmadığını, Messi'nin ve aile üyelerinin hesaplarına aktarıldığını iddia etmişti. Eylül sonunda İspanyol mahkemesi, delil yetersizliği ve iddia edilen bazı suçların Arjantin'de işlendiği gerekçesiyle dosyayı kapama kararı almıştı. Rettori ise mahkeme kararının üzerine temyiz başvurusunda bulundu. Ulusal Yüksek Mahkeme Rettori'nin temyiz başvurusunu kabul ederek davayı yeniden açtı. - MADRİD

Lionel Messi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı
Paul Ntep sözleşmesini feshetti Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]