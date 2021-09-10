Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı

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Büyük bir heyecanla beklenen Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Monumental Stadı'nda Bolivya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmada tüm golleri Messi attı, Arjantin'e 3 puan geldi.

7. KEZ HAT-TRİCK YAPTI

14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren Messi, milli forma ile 7. kez hat-trick yaptı. Tarihin en büyük futbolcularından Pele'yi devirerek zirveye yerleşti.

"KUPASI YOK"

Messi hakkında, " Milli Takım'da kupası yok, başarısız" eleştirileri de yıldız futbolcunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Messi, uzun yıllardır Arjantin'de başarısız olduğu için çok eleştiriliyordu.