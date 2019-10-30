Messi'nin En İyi Frikikleri
1 saat önce
Valladolid karşısında kariyerinin 50. frikik golünü kaydederek olağanüstü bir istatistik yakalayan Messi'nin en güzel frikik gollerini sizler için
derledik.
Valladolid karşısında kariyerinin 50. frikik golünü kaydederek olağanüstü bir istatistik yakalayan Messi'nin en güzel frikik gollerini sizler için
derledik.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim