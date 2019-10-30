Messi'nin En İyi Frikikleri

Valladolid karşısında kariyerinin 50. frikik golünü kaydederek olağanüstü bir istatistik yakalayan Messi'nin en güzel frikik gollerini sizler için derledik.

Valladolid karşısında kariyerinin 50. frikik golünü kaydederek olağanüstü bir istatistik yakalayan Messi'nin en güzel frikik gollerini sizler için derledik.

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