Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak

PSG, Messi'nin seyircilyle ilk kez buluştuğu maçta Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı. Paris devi zorlanarak da olsa bu karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Daha ilk maçtan kaos doğdu.

HERKESİN İÇİNDE TEPKİ

Messi, 76. dakikada oyundan alındı. Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınan Arjantinli yıldız yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada yüz ifadesinde şaşkınlığını gizleyemedi. Hocasına uzun süre tepkili şekilde bakış attı.

"TOPALLAYARAK DÖNDÜ"

RMC, yaptığı haberde Messi'nin durumu ile ilgili detaylara yer verdi. PSG teknik direktörü Pochettino, Lionel Messi'yi dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı oyundan çıkardı. Yine L'Equipe'te yer alan habere göre ise Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdi. Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.

BİLİYORSA NEDEN YAPTI?

Bu haberin ardından dünya basını da bu konuyu gündemine taşıdı. Messi sakatlığının farkındaysa "hocasına neden herkesin gözü önünde tepki gösterdi?" tartışması doğdu. Messi ve Pochettino'nun yıldızının barışmadığına dair söylentiler var. Daha sezonun başındayken yıldızlar topluluğu PSG'de yaşanan peş peşe kaoslar, gelecek için endişe yarattı. Mbappe de Messi'nin gelişiyle takımdan ayrılmak istemişti.