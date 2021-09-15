Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı

Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Teknik Direktör Koeman'ın çok güvendiği Yusuf, B.Münih maçında ikinci yarıda şans buldu. 18 yaşındaki Yusuf, Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasını giyen en genç futbolcu oldu. Yusuf, ağustos ayında Messi'den sonra La Liga'da Barcelona forması giyen en genç futbolcu olmuştu.

Yusuf Demir, Lionel Messi'nin rolünü almaya hazırlanıyor. Oyun tarzı bakımından Messi'ye benzeyen Türk futbolcu, Koeman'ın en değerli oyuncuları arasına girmeyi başardı. Ligde şans bulmaya başlayan Türk yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde dev Bayern maçında da ikinci yarıda şans buldu. MESSİ'DEN SONRA Yusuf Demir, Barcelona tarihinde Lionel Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oldu. LA LİGA'DA DA YAKALADI Yusuf Demir, İspanya La Liga'da da Messi'nin rekoruna ortak olmuştu. Ağustos ayındaki Bilbao maçında 18 yıl 80 günlükken şans bulan Yusuf, Messi'den sonra ligde forma giyen en genç futbolcu olmuştu. TERCİHİ AVUSTURYA'DAN YANA Avusturya'da doğan Yusuf Demir, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmadı.

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