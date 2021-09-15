Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı

Yusuf Demir, Lionel Messi'nin rolünü almaya hazırlanıyor. Oyun tarzı bakımından Messi'ye benzeyen Türk futbolcu, Koeman'ın en değerli oyuncuları arasına girmeyi başardı. Ligde şans bulmaya başlayan Türk yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde dev Bayern maçında da ikinci yarıda şans buldu.
Yusuf Demir, Barcelona tarihinde Lionel Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oldu.
Yusuf Demir, İspanya La Liga'da da Messi'nin rekoruna ortak olmuştu. Ağustos ayındaki Bilbao maçında 18 yıl 80 günlükken şans bulan Yusuf, Messi'den sonra ligde forma giyen en genç futbolcu olmuştu.
Avusturya'da doğan Yusuf Demir, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmadı.
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