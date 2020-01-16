“Messi’nin Ronaldo’dan fazla Ballon d’Or’u olması rahatsız edici” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Messi’nin Ronaldo’dan fazla Ballon d’Or’u olması rahatsız edici” - Son Dakika Spor

“Messi’nin Ronaldo’dan fazla Ballon d’Or’u olması rahatsız edici”

6 saat önce

Barcelona kaptanı Leo Messi, geçtiğimiz aralık ayında kariyerinin altıncı Ballon d’Or ödüşünü kazanarak, bu ödülü beş kez kazanan Cristiano Ronaldu’yu geride bırakmıştı.

“Messi’nin Ronaldo’dan fazla Ballon d’Or’u olması rahatsız edici”, System.String[]

Barcelona kaptanı Leo Messi, geçtiğimiz aralık ayında kariyerinin altıncı Ballon d’Or ödüşünü kazanarak, bu ödülü beş kez kazanan Cristiano Ronaldu’yu geride bırakmıştı.

Takımının La Liga’da şampiyon olmasında ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesinde büyük katkıları olan Messi ödülü alırken; Juventus ile Serie A şampiyonu olan ve ülkesinin milli takımıyla UEFA Uluslar Kupası’nı kazanan Ronaldo, oylamada üçüncü olabilmişti.

Ronaldo’nun Juventus’taki teknik direktörü Maurizio Sarri, dün Udinese ile oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında Ronaldo’yu hastalığı sebebiyle kulübede oturtmasının ardından, Ronaldo hakkında açıklamalar yaptı. Onun yeni ödüller kazanmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

“Cristiano’nun altıncı Ballon d’Or’unu kazanmasına yardımcı olmak isterim. Bir başkasının ondan daha fazla Ballon d’Or’u olması can sıkıcı bir durum. Ona yeni ödüller için yardımcı olmak hem benim hem de takımın amacı.”

Sarri, Udinese karşısında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Pablo Dybala’nın da ilerleyen yıllarda Ballon d’Or için bir aday olabileceğini düşünüyor.

“Dybala, gelecek senelerde bu ödül için çekişen isimlerden biri olacaktır. O, en üst düzey oyuncular arasında.”

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:14 
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