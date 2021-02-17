Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu

Mücadelenin 27. dakikasında penaltıdan rakip ağları havalandırmayı başaran Messi, 2005-2021 yılları olmak üzere 17 yıl aralıksız Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu böylece, Real Madrid'in efsane golcüsü Raul Gonzalez'in rekoruna ortak oldu.
2015 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran İspanyol golcü, Real Madrid ve Schalke 04 takımlarında olmak üzere 1995-2011 yılları arasında bunu başarmıştı.
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