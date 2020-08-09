Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu

İspanyol devi Barcelona ise 1-1'in rövanşında Camp Nou'da İtalyan ekibi Napoli'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Katalanlar, çeyrek finale adını yazdırdı. Bu maçta, Barcelona adına bir gol kaydeden Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni bir rekora daha imza attı. Opta'nın verilerine göre, 33 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu.

LA LIGA DA REKOR KIRMIŞTI

Yıldız futbolcu, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu olmuştu. Bu sezon ligde 25 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, üst üste 4., toplamda ise 7. kez İspanya La Liga'da gol krallığını ilan etmişti.