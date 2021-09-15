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Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler - Son Dakika

Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler

15.09.2021 11:29

Messi'nin Barcelona'dan ayrılması sonrası takımın performansı çok konuşuldu. Katalan devi, evinde Bayern Münih'e 3-0 mağlup olurken, adeta ezilerek kaybetti. Barcelona, 1997'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez yenilerek giriş yaptı.

Sözcü'nün istatistik haberine göre; Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçlarında 1997'den beri yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, son olarak Newcastle United'a mağlup olmuştu.

Aradan geçen 22 açılış maçının 17'sini kazanan ve 5'ini beraberlikle tamamlayan Barcelona, bu alanda 24 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Barcelona, bu karşılaşması isabetli şut dahi çekemeden tamamladı. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.

Messi'siz Barcelona'dan 24 sene sonra skandal başlangıç! İsabetli şut atamadan kaybettiler

MÜNİH FIRTINASI

Barcelona, zaman zaman Bayern'e karşılık verse de bu ataklar çok cılızdı. Bayern Münih, maç boyunca oyunu istediği gibi yönlendirdi. Alman devi, farkı açabilecek pozisyonlar da yakaladı.

Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler

Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Barcelona, Sözcü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler - Son Dakika
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