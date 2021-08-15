Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı

Misafir takımın golleri ise 82. dakikada Lobete ve 85. dakikada Oyarzabal'dan geldi.

Real Sociedad'ı ağırlayan Barcelona, 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başladı.

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