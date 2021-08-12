Messi transfer ücretini fan token ile alacak

Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.

Fransız kulübü, resmi Fan Token'ı Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak, Arjantinli yıldız oyuncuya transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek. Bu arada Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve Paris Saint-Germain'e transfer söylentilerinin çıktığı an PSG Fan Token fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. Yükseliş trendinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öngörülüyor. - İSTANBUL