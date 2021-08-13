Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor

Avrupa transfer pazarı şu sıralar çok hareketli. Lukaku 115 milyon euroya Inter'den Chelsea'ye, Barcelona'da sözleşmesi biten yaşayan efsane Lionel Messi de PSG'ye geçiş yaptı.
Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Paris ekibi de bir hayli endişeli. PSG, Mbappe'yi bedelsiz kaptırmamak için Real Madrid'e 120 milyon euroya futbolcusunu satabilir.
Chelsea Lukaku'yu, PSG Messi'yi alırken, Mbappe'nin de Real Madrid'e geçmesi bekleniyor. Manchester City, Grealish'in ardından forvete de önemli bir takviye yapmak istiyor. Haaland transferinde şu anda City ile yarışabilecek bir takım gözükmüyor. 130 milyon euro bedele bu transferin sonuçlanması bekleniyor.
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