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Messi transferi gölgede kalacak! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor - Son Dakika

Messi transferi gölgede kalacak! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor

13.08.2021 14:22
Messi transferi gölgede kalacak! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor, System.String[]

PSG'nin Lionel Messi transferi, önümüzdeki hafta gölgede kalabilir. Avrupa basınında çok ciddi şekilde Mbappe'nin 120 milyon euroya Real Madrid'e, Haaland'ın da 130 milyon euroya Manchester City'ye gideceği konuşuluyor.

Avrupa transfer pazarı şu sıralar çok hareketli. Lukaku 115 milyon euroya Inter'den Chelsea'ye, Barcelona'da sözleşmesi biten yaşayan efsane Lionel Messi de PSG'ye geçiş yaptı.

Messi transferi gölgede kalabilir! Haaland ve Mbappe çılgın bedellerle transfer yapıyor

MBAPPE AYRILMAK İSTİYOR

Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Paris ekibi de bir hayli endişeli. PSG, Mbappe'yi bedelsiz kaptırmamak için Real Madrid'e 120 milyon euroya futbolcusunu satabilir.

CİTY, HAALAND'DA RAKİPSİZ KALDI

Chelsea Lukaku'yu, PSG Messi'yi alırken, Mbappe'nin de Real Madrid'e geçmesi bekleniyor. Manchester City, Grealish'in ardından forvete de önemli bir takviye yapmak istiyor. Haaland transferinde şu anda City ile yarışabilecek bir takım gözükmüyor. 130 milyon euro bedele bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

Messi transferi gölgede kalacak! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor

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Son Dakika Spor Messi transferi gölgede kalacak! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor - Son Dakika Spor


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