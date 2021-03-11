Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler - Son Dakika

Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler

11.03.2021 08:43

Dünya futbolunun iki süper yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2005 yılının ardından 2021'de de Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olduğu bir sezonda çeyrek final dahi göremeden turnuvaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final, Türkiye'de heyecanla beklenirken, Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de yoluna devam edememesi, başta Türk futbolseverleri üzdü.

OLİMPİYAT STADI'NDA AYNI SENARYO

İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda göremeyecek.

Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler

İSTANBUL'DA ZAFER LIVERPOOL'UN OLMUŞTU

Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.

Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler

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Son Dakika Spor Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler - Son Dakika Spor


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