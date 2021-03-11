Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final, Türkiye'de heyecanla beklenirken, Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de yoluna devam edememesi, başta Türk futbolseverleri üzdü.

OLİMPİYAT STADI'NDA AYNI SENARYO

İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda göremeyecek.

İSTANBUL'DA ZAFER LIVERPOOL'UN OLMUŞTU

Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.