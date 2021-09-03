Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Luis Adrian Martinez'nin kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyon dünya basınında zirveye oturdu. Dünya Kupası Eleme maçında Messi'ye çok sert tekme atan Martinez, kırmızı kartla oyun oyun dışında kaldı. Arjantinli süper star bir süre acı içinde yerde kıvrandı.

"BU BİR SUÇ"

Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'ye yaptığı sert hareket için, "Bu bir suç, korkunç faul ve kariyer bitirebilecek tekme" şeklinde başlıklar atıldı.

KIRMIZI KART MAKİNESİ

Kralspor'un haberine göre; Martinez adeta bir kırmızı kart makinesi. 28 yaşındaki toplamda 6 kırmızı kart gördü, 3'ü ise doğrudan.