Son Dakika Haberleri: Messi Yeniden Arjantin Milli Takımı'nda

Messi Yeniden Arjantin Milli Takımı'nda

29 dakika önce

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı.

Messi Yeniden Arjantin Milli Takımı'nda, System.String[]
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı. Arjantin Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Venezuela ve 26 Mart'ta Fas ile oynayacakları dostluk maçlarının kadrosuna Barcelona'nın 31 yaşındaki yıldızı Lionel Messi de çağrıldı. Messi, en son 30 Haziran 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Arjantin'in Fransa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta forma giymişti. Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin 9 ay sonra Messi'yi davet edip, Sergio Agüero'yu kadroya almaması dikkat çekti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Barcelona, Arjantin, Lionel Messi, Güncel
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