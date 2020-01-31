Messias, resmen Trabzonspor'da - Son Dakika
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Messias, resmen Trabzonspor'da

6 saat önce

Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Messias, resmen Trabzonspor'da, System.String[]

Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.


Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,


"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübü'ne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir" denildi. - TRABZON

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Fabio Alves Da Silva, Trabzonspor, Cruzeiro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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