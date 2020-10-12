MEST kurslarında eğitim 19 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin 14 merkezde 43 branşta gerçekleştirilecek mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına (MEST) kayıtlar tamamlandı. 309 sınıfın oluşturduğu kurslara 2 bin 36 kişi kayıt yaptırırken, eğitimler 19 Ekim Pazartesi başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları, yeni eğitim yılına covid-19 önlemleriyle başlıyor. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda başvurunun kabul edildiği kurslara bu yıl Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda 65 yaş ve üstü ayrıca kronik hastalıkları bulunan vatandaşların kayıtları yapılamadı.

Yeni dönem için 2 bin 36 kişi kurslara kayıt yaptırırken 43 branşta, farklı gün ve saatlerde eğitim verilecek 309 sınıf oluşturuldu. Kurslar, Şirinyalı, Meltem, Meydankavağı, Kızıltoprak, Kışla, Soğuksu, Konuksever, Ermenek mahallerinde bulunan kurs ve hobi merkezlerinin yanı sıra Değirmenönü Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerin de (ASSİM) aralarında bulunduğu 14 merkezde düzenlenecek. Kurslar için sınıflar, sosyal mesafe kullarına uygun olarak düzenlenirken maske kullanımı zorunlu olacak ve kursiyerler derslere HES kodu sorgulamasının ardından alınacak. - ANTALYA