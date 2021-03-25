Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'daki karşılaşmada Hollanda'yı 4 golle geçerek harika bir başlangıç yaptı.

YABANCILARDAN ARKADAŞLARINA DESTEK

Josef de Souza, Mesut Özil ve Felipe Melo sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlılara destek verdi. Trabzonspor forması giyen Flavio ve Marlon da Türkiye - Hollanda maçını televizyon karşısında takip etti.