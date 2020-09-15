Mesudiye'de asfalt çalışması - Son Dakika

Ordu'da, Köy-Kent Projesi'nin uygulandığı Mesudiye ilçesine bağlı 5 mahallenin grup yolu yeniden asfaltla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Köy-Kent Projesinin, 2000 yılında merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde gerçekleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ordu'nun büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımlarının da Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği aktarılan açıklamada, geçmiş yıllarda asfaltı yenilenen mahalle yollarının zamanla ekonomik ömrünü tamamlamasıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Köy-Kent Projesi'nin uygulandığı mahalleleri kapsayan 16 kilometrelik yolun yeniden asfalta kavuştuğunu bildirdi.

Başkan Güler, "Esatlı, Türkköyü, Kışlacık, Çardaklı mahallerini kapsayan 12 kilometrelik yolu ikinci kat emülsiyon asfalta kavuşturmuştuk, şimdi ise 4 kilometre uzunluğundaki Türkköyü, Çavdar grup yolunu 4 kilometre emülsiyon asfaltla buluşturduk. Bu yol ayrıca dolaylı olarak Dayılı, Göçbeyi mahallelerine de hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Asfaltı tamamlanan iki güzergahın, ilçenin en önemli ulaşım ağlarından olduğunu belirten Güler, "Mesudiye ilçemizin kırsal mahallelerinde 6 bin 500 kişi direkt olarak bu yolları kullanacak. İki güzergah da bölgedeki ulaşım açısından çok önemliydi. Yaptığımız çalışmayla bu güzergahları standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürdük. Mesudiye ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.