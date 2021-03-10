Mesudiye'de hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Mesudiye'de hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor

10.03.2021 14:23
Mesudiye'de hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hayvancılıkta Mesudiye ilçemizi merkez yapmalıyız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da hayvancılığı artıracak çalışmalar.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hayvancılıkta Mesudiye ilçemizi merkez yapmalıyız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da hayvancılığı artıracak çalışmalar." dedi.

Güler, 19 ilçe belediye başkanları ve beraberindeki heyetlerle gerçekleştirdiği toplantılar çerçevesinde Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve ilçede bulunan 70 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Güler, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Mesudiye için önemine değinerek, "Mesudiye ilçesinde asıl bizi bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu. Sizin buna sahip çıkmanız gerekiyor. Mesudiye ilçesi Türkiye'nin en önemli yolunun üzerinde bulunuyor. 8 saate Ordu'ya gelemezken, şimdi 8 saate Mersin'e gidilecek." diye konuştu.

Güler, aynı zamanda 41 vilayetin ithalat ve ihracatının bu yol üzerinden yapılacağını vurgulayarak, "Sizin bunu fırsata çevirmeniz gerekiyor. Bu proje sizin için başlı başına bir devlet kuşu." ifadesini kullandı.

Kentte toplamda 860 kilometre yol yaptıklarını dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 senede yapılan asfaltın iki katını biz 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. Üstelik asfalt üretimini de kendimiz yaparak ekonomik anlamda da kazanç sağladık. Şu anki hedefimiz bu yolu 1000 kilometre çıkartmak olacak. Bu hedefimizle birlikte Mesudiye ilçemizin de yol sorunu kalmamış olacak. Mesudiye ilçemize bugüne kadar 7 kilometre sıcak asfalt, 48 kilometre emisyon kaplama, 10 kilometre beton yol, 18 kilometre yeni yol açma ve genişletme çalışması yapılırken, 3 kilometre içme suyu hattı, 3 bin 300 kilometre kanalizasyon, 1 terfi merkezi hayata geçirildi. 1,5 yıl içerisinde yol ve su yatırımlarımızda toplamda 20 milyon yatırım yaptık."

Mesudiye'nin toprağının 20 küsür vilayetten daha büyük olduğuna işaret eden Güler, "Biz bu toprakları kullanarak hayvancılıkta Polonya, Venezuela, Arjantin gibi olmalıyız. İlçemizde manda dağıtımı gerçekleştirdik, bir de manda göletleri yaptık. Mozerella denilen bir peynir var. Bu peynir manda sütünden yapılıyor. İtalyanlar bu peynirden 20 milyar dolar para kazanıyorlar. Biz ise Düzce'ye kadar fındık yetiştiriyoruz ama 2 milyar dolar para kazanıyoruz. Hayvancılıkta Mesudiye ilçemizi merkez yapmalıyız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da hayvancılığı artıracak çalışmalar." şeklinde konuştu.

Mesudiye Belediye Başkanı Gül ise Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla vatandaşların ilçeye geri dönüş yaptığını anlatarak, Başkan Güler'e Mesudiye'ye olan destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Mehmet Hilmi Güler, Hisarcık, Mesudiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesudiye'de hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor - Son Dakika


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