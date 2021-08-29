Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra 57 yaşındaki usta oyuncu, cumartesi günü taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta, 1 hafta sonra setlere dönecek. "Teşkilat" dizisinin başrolünde oynayan sanatçı, önümüzdeki hafta çekimlerine yeniden başlayacak.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor - Son Dakika Magazin