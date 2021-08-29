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Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor - Son Dakika

Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor

29.08.2021 15:51

Geçirdiği beyin kanamasından sonra hastanede tedavi gören usta oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Tekrardan sağlığına kavuşan usta oyuncu, 1 hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.

Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

1 HAFTA SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra 57 yaşındaki usta oyuncu, cumartesi günü taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta, 1 hafta sonra setlere dönecek. "Teşkilat" dizisinin başrolünde oynayan sanatçı, önümüzdeki hafta çekimlerine yeniden başlayacak.

Beyin kanamasından sonra sağlığına kavuşan Mesut Akusta bir hafta sonra setlere dönüyor
Beyin kanamasından sonra sağlığına kavuşan Mesut Akusta bir hafta sonra setlere dönüyor
Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor
Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor
Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor

Mesut Akusta, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor - Son Dakika Magazin


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