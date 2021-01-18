Mesut Bakkal: "1-2 transfer daha yapacağız" - Son Dakika

Mesut Bakkal: "1-2 transfer daha yapacağız"

18.01.2021 21:52
Mesut Bakkal:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-2 yeni oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-2 yeni oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, müsabakada futbol adına her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Maçın basından itibaren 90. dakikaya kadar arzuladığımız futbol ve futbol adına ne varsa yaptık. Yediğimiz gol ve direkten gelen top haricinde pozisyon vermedik. İkinci yarı ciddiyetten kopmadık, devam ettik ve golü bulduk. Oyuna sonradan dahil olan arkadaşlar da oynayanlar gibi mücadelelerini verdiler. Önemli bir galibiyet. Maç fazlasıyla ligin sonundan ayrılmak sevindirici. Hep alttaydık. Geldiğimden beri rakiplerimiz favori gösteriliyordu. Bu dönem bitti biz de sahada karakter ortaya koyan futbol oynamaya başladık. Bu yeni oyuncularla daha arttı. Yapılan güzel işler kısa sürede sahaya yansıdı. Bu galibiyeti taraftara armağan olsun" şeklinde konuştu.

"1-2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Mesut Bakkal, 'Transferler devam edecek mi?' şeklinde yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"1-2 transfer daha yapacağız. 22 maçta 9-10 galibiyet almamız gerekiyor. Kazanıp bir sonrasına bakmamız gerekiyor. Tecrübeli oyuncular içerideki organizasyonda en büyük yardımcım olacaklardır. Mücadelemize lig sonuna kadar devam edeceğiz. İçeride Alanyaspor maçını oynayacağız. İç sahada kazanamayan bir BB Erzurumspor var. Bu hafta da bunu kırmak istiyoruz. Bu maçı kapatıp 3 gün sonraki maça bakacağız."

(Bora Akyol/İHA)

Erzurumspor Kulübü, Mesut Bakkal, Transfer, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesut Bakkal: '1-2 transfer daha yapacağız' - Son Dakika


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