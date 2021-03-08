- Mesut Bakkal: "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek"

İZMİR - Göztepe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, mağlup olduklarını için üzgün olduklarını söyleyerek, "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek" dedi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında BB Erzurumspor, konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, mücadeleyi değerlendirdi. da Costa'nın kırmızı kart görmesine çok üzüldüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Mesut Bakkal, maça baskılı başladıklarını kaydetti. Bakkal, "Leo'nun ayağına çarpan topun gol olması takımı şaşırttı. İlk devre fazla pozisyon üretemedik, ikinci devreye 3 değişiklikle başladık. Beraberlik golünü bulduk. Ancak Göztepe'nin çok etkili olduğunu bildiğimiz ve üzerinde durduğumuz halde duran toptan gol yedik. Maalesef üzgünüz. Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk. 12 maç var, ben bu takımın başına geldiğimde 9 puanımız vardı. Dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Düşme hattının 2 puan gerisindeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularımda vazgeçmeyecek" dedi.