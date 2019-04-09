Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı
2 saat önce
Bursaspor'da Mesut Bakkal sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Bursaspor
'da Mesut Bakkal
sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor
ile karşılaşacak olan Bursaspor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşme sonrası deneyimli teknik adam, başkan Ali Ay
ile poz verirken, yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Daha sonra ayağının tozuyla Mesut Bakkal, Bursaspor'un antrenmanına takımın başında çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde yeşil beyazlı oyuncular taktik çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Umut Meraş'ın yarın takıma katılacağı bilgisi paylaşılırken, Shehu'nun ise takıma dönüşünün biraz daha zaman alacağı öğrenildi.
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Antrenmandan detaylar
Mesut Bakkal'dan detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:46 Kaynak: DHA
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