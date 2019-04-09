Son Dakika Haberleri: Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı

2 saat önce

Bursaspor'da Mesut Bakkal sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
Bursaspor'da Mesut Bakkal sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşme sonrası deneyimli teknik adam, başkan Ali Ay ile poz verirken, yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Daha sonra ayağının tozuyla Mesut Bakkal, Bursaspor'un antrenmanına takımın başında çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde yeşil beyazlı oyuncular taktik çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Umut Meraş'ın yarın takıma katılacağı bilgisi paylaşılırken, Shehu'nun ise takıma dönüşünün biraz daha zaman alacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

Mesut Bakkal'dan detaylar

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:46 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Bursaspor, Mesut Bakkal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Adem Ljajic'in Yıldızlaştığı Maçta Çaykur Rizespor'u 7 Golle Geçti Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi! Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]